|
Вторник 26 января
Восход: 09:18 Закат: 18:01
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
89%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
93%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
95%, 736 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:17 Закат: 18:03
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
94%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
94%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
95%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
92%, 737 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:15 Закат: 18:05
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
95%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
95%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
96%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
89%, 737 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:14 Закат: 18:07
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
93%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
94%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
91%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
82%, 735 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:13 Закат: 18:09
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
88%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
85%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
76%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
73%, 730 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:11 Закат: 18:10
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
80%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
81%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
76%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
78%, 726 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:09 Закат: 18:12
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
85%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
75%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
65%, 731 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:08 Закат: 18:14
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
89%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
90%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
80%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
78%, 734 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:06 Закат: 18:16
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
96%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
98%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
97%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
92%, 730 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:04 Закат: 18:18
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.1 м/с
91%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 3.0 м/с
88%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 3.3 м/с
82%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 3.2 м/с
66%, 739 мм рт. ст.
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