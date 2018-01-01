Прогноз погоды в городе Шардара

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 2%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:45 Закат: 18:36
в 00:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.8 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
89%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
94%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
65%, 749 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:44 Закат: 18:37
в 00:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.1 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.2 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.1 м/с
54%, 748 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:43 Закат: 18:38
в 00:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.1 м/с
73%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
51%, 748 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 597 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:43 Закат: 18:40
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
75%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
65%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
41%, 745 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 599 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:42 Закат: 18:41
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
72%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
82%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
54%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.0 м/с
57%, 739 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 601 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 76%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 14°
Восход: 08:41 Закат: 18:42
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
49%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
65%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.3 м/с
38%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
52%, 738 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 603 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:40 Закат: 18:43
в 00:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 38%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
90%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
100%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
100%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
80%, 747 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 605 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 63%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:39 Закат: 18:45
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.3 м/с
98%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
100%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
100%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
90%, 748 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 608 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 41%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:38 Закат: 18:46
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
100%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
100%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
97%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
57%, 747 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 610 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 13%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:37 Закат: 18:47
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
87%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.1 м/с
94%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
96%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.6 м/с
60%, 748 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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