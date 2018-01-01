|
Вторник 26 января
Восход: 08:45 Закат: 18:36
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
89%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
94%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
65%, 749 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:44 Закат: 18:37
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 2.2 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
С, 3.1 м/с
54%, 748 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:43 Закат: 18:38
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
73%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
51%, 748 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:43 Закат: 18:40
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
75%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
65%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
41%, 745 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:42 Закат: 18:41
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
72%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
82%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
54%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
9°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
57%, 739 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:41 Закат: 18:42
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
49%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
65%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
Ю, 6.3 м/с
38%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
10°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
52%, 738 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:43
|
в 00:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
90%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
100%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
100%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
80%, 747 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:45
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
98%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
100%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
100%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
90%, 748 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:46
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
100%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
100%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
97%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
13°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
57%, 747 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:47
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
87%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
В, 5.1 м/с
94%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
96%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
12°
|
|
Ветер:
С, 2.6 м/с
60%, 748 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?