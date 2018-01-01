Прогноз погоды в городе Шаян

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 19%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:44 Закат: 18:26
в 00:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
91%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
91%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
68%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.1 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:43 Закат: 18:27
в 00:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.9 м/с
60%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.4 м/с
67%, 737 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:42 Закат: 18:29
в 00:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.1 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
58%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
62%, 736 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:41 Закат: 18:30
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
71%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
72%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
53%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
50%, 734 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 52%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:40 Закат: 18:31
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
56%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
57%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
33%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
53%, 727 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 72%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 18°
Восход: 08:39 Закат: 18:33
в 00:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
72%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
Частично облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
62%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
59%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.8 м/с
73%, 726 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 49%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 08:38 Закат: 18:34
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
84%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 50%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 64%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 08:37 Закат: 18:35
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
100%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
89%, 737 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 24%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:36 Закат: 18:37
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
99%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
Частично облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
99%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 16%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
65%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
66%, 736 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 603 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 9%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:35 Закат: 18:38
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
97%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
99%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
60%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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