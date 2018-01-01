|
Вторник 26 января
Восход: 08:44 Закат: 18:26
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
91%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
91%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
68%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
С, 3.1 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:43 Закат: 18:27
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
60%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
С, 3.4 м/с
67%, 737 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:42 Закат: 18:29
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 3.1 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
58%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
62%, 736 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:41 Закат: 18:30
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
71%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
72%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
53%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
50%, 734 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:40 Закат: 18:31
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
56%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
57%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
33%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
53%, 727 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:39 Закат: 18:33
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
72%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
62%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
59%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
73%, 726 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:34
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
84%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:35
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
100%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
89%, 737 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:37
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
99%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
99%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
65%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
66%, 736 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:38
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
97%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
99%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
60%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
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