|
Вторник 26 января
Восход: 09:12 Закат: 17:51
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
85%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
83%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
87%, 736 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:11 Закат: 17:53
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
86%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
87%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:09 Закат: 17:55
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
89%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
92%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
86%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
85%, 737 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:08 Закат: 17:57
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
87%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
87%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
82%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
75%, 736 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:06 Закат: 17:59
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
87%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
85%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
73%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
71%, 732 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:05 Закат: 18:01
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
72%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
72%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
72%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
71%, 727 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:03 Закат: 18:03
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
86%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 0.2 м/с
84%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
80%, 732 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:01 Закат: 18:04
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
94%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
87%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
79%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
69%, 734 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:00 Закат: 18:06
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
83%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
93%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
89%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
92%, 731 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:08
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
90%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
88%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
81%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
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