Прогноз погоды в городе Шемонаиха

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 96%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 3.5 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:17 Закат: 17:13
в 00:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 89%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
70%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Облачно: снег
Вероятность осадков 93%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
74%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно: снег
Вероятность осадков 84%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 96%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.9 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:15 Закат: 17:15
в 00:00
-13°
Облачно: снег
Вероятность осадков 89%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.2 мм
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 74%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.2 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
76%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно: снег
Вероятность осадков 81%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 96%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:14 Закат: 17:16
в 00:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 58%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно: снег
Вероятность осадков 93%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 83%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 88%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:13 Закат: 17:18
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
78%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:11 Закат: 17:20
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
77%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
76%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
61%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
62%, 746 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 57%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:10 Закат: 17:22
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
77%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
82%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
69%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
56%, 740 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:08 Закат: 17:23
в 00:00
-16°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
66%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
53%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
52%, 741 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 40%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:07 Закат: 17:25
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
57%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
67%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
55%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
58%, 746 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 57%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:05 Закат: 17:27
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
75%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 57%
Облачность 99%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
64%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 54%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
65%, 747 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 46%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:04 Закат: 17:29
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
85%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
80%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
88%, 746 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?