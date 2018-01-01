|
Вторник 26 января
Восход: 08:56 Закат: 18:32
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
76%, 747 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
38%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
27%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
34%, 747 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:55 Закат: 18:33
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
30%, 747 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
27%, 746 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
26%, 745 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.2 м/с
40%, 743 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:54 Закат: 18:35
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.7 м/с
48%, 740 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.0 м/с
44%, 739 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.8 м/с
35%, 736 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.9 м/с
39%, 735 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:53 Закат: 18:36
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 7.9 м/с
61%, 735 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
74%, 736 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
86%, 736 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:52 Закат: 18:38
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
98%, 736 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
С, 3.4 м/с
95%, 737 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
73%, 737 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 3.3 м/с
89%, 738 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:51 Закат: 18:39
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
90%, 738 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
65%, 739 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
51%, 740 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
80%, 741 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:50 Закат: 18:40
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
|
в 17:00
9°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
66%, 744 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
92%, 744 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:48 Закат: 18:42
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
90%, 743 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
71%, 743 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
43%, 741 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
71%, 741 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:47 Закат: 18:43
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
75%, 743 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
С, 5.3 м/с
57%, 745 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.8 м/с
99%, 746 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:45
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 4.6 м/с
99%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 4.6 м/с
80%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
60%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
85%, 746 мм рт. ст.
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