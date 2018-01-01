|
Вторник 26 января
Восход: 07:57 Закат: 17:34
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
69%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
62%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
62%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
63%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 07:56 Закат: 17:35
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
63%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
62%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
60%, 758 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 07:55 Закат: 17:36
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
68%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
52%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
56%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
57%, 757 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 07:54 Закат: 17:38
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
67%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.1 м/с
53%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
46%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
62%, 752 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:53 Закат: 17:39
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
73%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
53%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
57%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
65%, 746 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:52 Закат: 17:40
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
73%, 745 мм рт. ст.
|
в 11:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
53%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
58%, 745 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
87%, 748 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:51 Закат: 17:42
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
100%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
84%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
86%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
92%, 756 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:50 Закат: 17:43
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
100%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
85%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
95%, 757 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:49 Закат: 17:45
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 0.4 м/с
100%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
79%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:48 Закат: 17:46
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
100%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
68%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?