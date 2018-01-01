|
Вторник 26 января
Восход: 08:46 Закат: 18:25
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
85%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
85%, 732 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:46 Закат: 18:26
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
93%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
79%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
83%, 731 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:45 Закат: 18:28
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 0.4 м/с
93%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
72%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
75%, 730 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:44 Закат: 18:29
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
77%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
86%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
76%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
59%, 728 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:43 Закат: 18:30
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
67%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
74%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
60%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
60%, 720 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:42 Закат: 18:32
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
26%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
37%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
40%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
41%, 716 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:33
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
66%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
94%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
83%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
85%, 726 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:34
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
93%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
96%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
87%, 728 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:36
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
90%, 728 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:37
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
85%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
70%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
88%, 728 мм рт. ст.
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