|
Вторник 26 января
Восход: 09:04 Закат: 17:53
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
84%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:03 Закат: 17:55
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
94%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
89%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
88%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:01 Закат: 17:56
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
92%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
94%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
90%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
88%, 741 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:00 Закат: 17:58
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
92%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
84%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
79%, 740 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:59 Закат: 18:00
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
87%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
72%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
70%, 734 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:57 Закат: 18:02
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
67%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
69%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
65%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 729 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:56 Закат: 18:04
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
70%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
79%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 3.2 м/с
71%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
78%, 734 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:54 Закат: 18:05
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
83%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
75%, 738 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:52 Закат: 18:07
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
91%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
91%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:09
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
92%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 3.9 м/с
75%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
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