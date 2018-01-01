|
Вторник 26 января
Восход: 08:28 Закат: 18:07
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 0.7 м/с
91%, 732 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:27 Закат: 18:08
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
98%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:26 Закат: 18:10
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
99%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
96%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
99%, 730 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:25 Закат: 18:11
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
89%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
85%, 728 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:24 Закат: 18:12
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
100%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 1.0 м/с
100%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.7 м/с
85%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 1.1 м/с
82%, 720 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:23 Закат: 18:14
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
64%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
67%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
67%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
38%, 717 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:22 Закат: 18:15
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
89%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
58%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
82%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
97%, 728 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:21 Закат: 18:16
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
94%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:20 Закат: 18:18
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:18 Закат: 18:19
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
68%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
66%, 728 мм рт. ст.
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