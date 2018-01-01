Прогноз погоды в городе Шу

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:28 Закат: 18:07
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.7 м/с
91%, 732 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 57%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:27 Закат: 18:08
в 00:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
98%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:26 Закат: 18:10
в 00:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
99%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
96%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
99%, 730 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 26%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:25 Закат: 18:11
в 00:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
89%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
85%, 728 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:24 Закат: 18:12
в 00:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
100%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.0 м/с
100%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.7 м/с
85%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.1 м/с
82%, 720 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 63%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:23 Закат: 18:14
в 00:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
64%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
67%, 718 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
67%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
38%, 717 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:22 Закат: 18:15
в 00:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
89%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
58%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
82%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
97%, 728 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:21 Закат: 18:16
в 00:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
94%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
Частично облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 66%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:20 Закат: 18:18
в 00:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 11%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 48%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:18 Закат: 18:19
в 00:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
68%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
66%, 728 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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