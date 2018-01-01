|
Вторник 26 января
Восход: 09:03 Закат: 18:11
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
74%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
87%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
81%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:02 Закат: 18:13
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
85%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 1.9 м/с
81%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:01 Закат: 18:15
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
93%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
87%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:59 Закат: 18:16
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
87%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
87%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
75%, 732 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:58 Закат: 18:18
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
76%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
76%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
70%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
68%, 725 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:57 Закат: 18:19
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
68%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
72%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
67%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
69%, 721 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:21
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
60%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
77%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
74%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
72%, 727 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:54 Закат: 18:23
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
80%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
93%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:53 Закат: 18:24
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
89%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
95%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
92%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
78%, 729 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:26
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
82%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
95%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
90%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
86%, 732 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?