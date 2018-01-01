|
Вторник 26 января
Восход: 08:53 Закат: 18:00
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
90%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
90%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:52 Закат: 18:01
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
88%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:51 Закат: 18:03
|
в 05:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
73%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
68%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
72%, 751 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:49 Закат: 18:05
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
70%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
68%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
66%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:48 Закат: 18:06
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
76%, 744 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
75%, 744 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
80%, 744 мм рт. ст.
|
в 23:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
89%, 744 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:47 Закат: 18:08
|
в 05:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
|
в 11:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
|
в 23:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:10
|
в 05:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
80%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
84%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
75%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
82%, 752 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:44 Закат: 18:11
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
79%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
74%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
74%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
73%, 751 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:43 Закат: 18:13
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
73%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
74%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:15
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
86%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
89%, 757 мм рт. ст.
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