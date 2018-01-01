Прогноз погоды в городе Шубарши

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:48 Закат: 17:59
в 05:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 48%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:47 Закат: 18:00
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
73%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:46 Закат: 18:02
в 05:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
74%, 754 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
65%, 752 мм рт. ст.
в 23:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 36%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
71%, 750 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:45 Закат: 18:04
в 05:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
70%, 749 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
63%, 748 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
60%, 746 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
68%, 745 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 39%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:44 Закат: 18:05
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
69%, 743 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 12%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
74%, 742 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 9%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
70%, 742 мм рт. ст.
в 23:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 13%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
88%, 742 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 6%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:42 Закат: 18:07
в 05:00
-15°
Частично облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.7 м/с
85%, 743 мм рт. ст.
в 11:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 11%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.8 м/с
77%, 745 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.8 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
в 23:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
78%, 748 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 77%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:41 Закат: 18:08
в 05:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
в 11:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
80%, 750 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:40 Закат: 18:10
в 05:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
71%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
60%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
73%, 751 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:38 Закат: 18:12
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
68%, 750 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
69%, 750 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
66%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
78%, 753 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:37 Закат: 18:13
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.7 м/с
83%, 753 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.8 м/с
72%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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