|
Вторник 26 января
Восход: 08:48 Закат: 17:59
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:47 Закат: 18:00
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
73%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:46 Закат: 18:02
|
в 05:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
74%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
65%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
71%, 750 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:45 Закат: 18:04
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
70%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
63%, 748 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
60%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
68%, 745 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:44 Закат: 18:05
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
69%, 743 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
74%, 742 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
70%, 742 мм рт. ст.
|
в 23:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
88%, 742 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:42 Закат: 18:07
|
в 05:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
85%, 743 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 3.8 м/с
77%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 3.8 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
78%, 748 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:08
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
80%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:10
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
71%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
60%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
73%, 751 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:12
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
68%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
69%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
66%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
78%, 753 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:13
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 3.7 м/с
83%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
В, 3.8 м/с
72%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
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