|
Вторник 26 января
Восход: 08:46 Закат: 18:19
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 3.7 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:45 Закат: 18:20
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
74%, 757 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:44 Закат: 18:21
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:43 Закат: 18:23
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
91%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 6.4 м/с
75%, 753 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:42 Закат: 18:24
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 6.6 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 6.7 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 6.9 м/с
74%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 5.9 м/с
72%, 745 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:41 Закат: 18:26
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
83%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
82%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:27
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
90%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
91%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
95%, 750 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:29
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
96%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
97%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
89%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
93%, 753 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:30
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
98%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
96%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
89%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
86%, 752 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:31
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
94%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
83%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
89%, 753 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?