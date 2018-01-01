Прогноз погоды в городе Шымкент

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 8%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:41 Закат: 18:27
в 00:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
88%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
77%, 722 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
56%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.8 м/с
54%, 722 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:40 Закат: 18:28
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
69%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
66%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
43%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.6 м/с
38%, 722 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:29
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
64%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
65%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
31%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.8 м/с
36%, 721 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:38 Закат: 18:31
в 00:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
57%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
58%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
47%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
31%, 719 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 54%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:37 Закат: 18:32
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
50%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
42%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
45%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
47%, 713 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 78%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 14°
Восход: 08:36 Закат: 18:33
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
62%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
68%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
60%, 710 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
60%, 713 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 599 мин.
  • Вероятность осадков: 55%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.6 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:35 Закат: 18:35
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
73%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.4 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
100%, 718 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 55%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
84%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 601 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 48%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 14°
Восход: 08:34 Закат: 18:36
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
100%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
92%, 721 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 19%
Облачность 44%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
73%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 18%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
77%, 722 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 603 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 20%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 14°
Восход: 08:33 Закат: 18:37
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 12%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
100%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
93%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 19%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
58%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
69%, 721 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 606 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 4%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 16°
Восход: 08:32 Закат: 18:39
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
77%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
70%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
53%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
60%, 722 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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