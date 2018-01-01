|
Вторник 26 января
Восход: 08:41 Закат: 18:27
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
88%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
77%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
56%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
54%, 722 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:40 Закат: 18:28
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
69%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
66%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
43%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
З, 0.6 м/с
38%, 722 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:39 Закат: 18:29
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
64%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
65%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
31%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
36%, 721 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:38 Закат: 18:31
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
57%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
58%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
47%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
31%, 719 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:37 Закат: 18:32
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
50%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
42%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
45%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
8°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
47%, 713 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:36 Закат: 18:33
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
62%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
68%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
11°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
60%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
60%, 713 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:35
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
73%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
100%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
84%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:36
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
100%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
92%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
73%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
12°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
77%, 722 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:37
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
100%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
93%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
58%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
69%, 721 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:32 Закат: 18:39
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
77%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
70%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
53%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
13°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
60%, 722 мм рт. ст.
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