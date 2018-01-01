|
Вторник 26 января
Восход: 09:22 Закат: 17:48
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
80%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
85%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:20 Закат: 17:50
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
85%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.3 м/с
85%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
75%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
80%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:19 Закат: 17:52
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
88%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
86%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:17 Закат: 17:54
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.2 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:15 Закат: 17:56
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
86%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
88%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
71%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
75%, 756 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:14 Закат: 17:58
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
78%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
75%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
77%, 752 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:12 Закат: 18:00
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
88%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.5 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:10 Закат: 18:02
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
85%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
69%, 758 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:08 Закат: 18:04
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
69%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
77%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
77%, 753 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:07 Закат: 18:06
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
75%, 764 мм рт. ст.
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