|
Вторник 26 января
Восход: 09:03 Закат: 17:47
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
79%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:02 Закат: 17:49
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
85%, 746 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:00 Закат: 17:50
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
85%, 746 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:59 Закат: 17:52
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.0 м/с
86%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
76%, 745 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:57 Закат: 17:54
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
79%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
73%, 741 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:56 Закат: 17:56
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
74%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
71%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
72%, 736 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:54 Закат: 17:58
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
78%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
82%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.0 м/с
84%, 741 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:53 Закат: 18:00
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
81%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
88%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
73%, 744 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:02
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
85%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
91%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:49 Закат: 18:03
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
88%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.6 м/с
76%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.8 м/с
78%, 748 мм рт. ст.
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