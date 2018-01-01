Прогноз погоды в городе Степногорск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 523 мин.
  • Вероятность осадков: 72%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:03 Закат: 17:47
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.0 м/с
79%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно: снег
Вероятность осадков 71%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
З, 6.5 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 526 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:02 Закат: 17:49
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.8 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.8 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.2 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
85%, 746 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 530 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:00 Закат: 17:50
в 00:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
85%, 746 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:59 Закат: 17:52
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.0 м/с
86%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
76%, 745 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:57 Закат: 17:54
в 00:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
79%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
73%, 741 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 70%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:56 Закат: 17:56
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
74%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
71%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 55%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
72%, 736 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:54 Закат: 17:58
в 00:00
-16°
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.3 м/с
78%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
82%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.0 м/с
84%, 741 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:53 Закат: 18:00
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.4 м/с
81%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
88%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
73%, 744 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:51 Закат: 18:02
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
85%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
91%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:49 Закат: 18:03
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
88%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.6 м/с
76%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.8 м/с
78%, 748 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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