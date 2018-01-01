Прогноз погоды в городе Тагил

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 93%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -18°
Восход: 07:58 Закат: 17:13
в 00:00
-22°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
84%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 64%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 0.5 м/с
80%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 66%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
С, 0.7 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
СЗ, 0.6 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 51%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -17°
Восход: 07:57 Закат: 17:15
в 00:00
-20°
Частично облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
93%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
86%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Частично облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 4.1 м/с
87%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 1%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
78%, 741 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 67%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -16°
Восход: 07:56 Закат: 17:16
в 00:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
93%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
81%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.6 м/с
86%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.7 м/с
77%, 741 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 59%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -18°
Восход: 07:54 Закат: 17:18
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
93%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
91%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
93%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.3 м/с
88%, 742 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 67%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -17°
Восход: 07:53 Закат: 17:20
в 00:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.5 м/с
96%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.1 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
86%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
86%, 739 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 80%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -17°
Восход: 07:52 Закат: 17:21
в 00:00
-20°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 60%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
94%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
89%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
89%, 733 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 07:51 Закат: 17:23
в 00:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
94%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.9 м/с
79%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
79%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.7 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 07:49 Закат: 17:24
в 00:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
74%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
63%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
75%, 737 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 37%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 07:48 Закат: 17:26
в 00:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
91%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
86%, 737 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 07:47 Закат: 17:27
в 00:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
87%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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