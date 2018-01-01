|
Вторник 26 января
Восход: 07:58 Закат: 17:13
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
84%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
З, 0.5 м/с
80%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
С, 0.7 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.6 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 07:57 Закат: 17:15
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
93%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
86%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
87%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-20°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
78%, 741 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 07:56 Закат: 17:16
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
93%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
81%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
З, 1.6 м/с
86%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
77%, 741 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 07:54 Закат: 17:18
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
93%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
91%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
93%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.3 м/с
88%, 742 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:53 Закат: 17:20
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 0.5 м/с
96%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 1.1 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
86%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
86%, 739 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:52 Закат: 17:21
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
94%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
89%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
89%, 733 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:51 Закат: 17:23
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
94%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
З, 1.9 м/с
79%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
79%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:49 Закат: 17:24
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
74%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
63%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
75%, 737 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:48 Закат: 17:26
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
91%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
86%, 737 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:47 Закат: 17:27
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
87%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?