Прогноз погоды в городе Талдыкорган

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 19%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:15 Закат: 17:47
в 00:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
100%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.1 м/с
95%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 21%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:14 Закат: 17:48
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
96%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
92%, 733 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 22%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:13 Закат: 17:49
в 00:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 55%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
96%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
96%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
97%, 733 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 15%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:12 Закат: 17:51
в 00:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
96%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
89%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
99%, 733 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:11 Закат: 17:52
в 00:00
-16°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
80%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
80%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:10 Закат: 17:54
в 00:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
93%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
77%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
78%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
87%, 720 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:09 Закат: 17:55
в 00:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
73%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
68%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
59%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.9 м/с
77%, 728 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:07 Закат: 17:56
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
93%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
80%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
91%, 731 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:06 Закат: 17:58
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
94%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.9 м/с
95%, 730 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 88%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:05 Закат: 17:59
в 00:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
97%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
98%, 732 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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