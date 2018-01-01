|
Вторник 26 января
Восход: 09:08 Закат: 17:42
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
76%, 767 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
80%, 766 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.1 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:07 Закат: 17:44
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 8.5 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 8.7 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 7.6 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:05 Закат: 17:46
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
85%, 766 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
87%, 766 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
87%, 766 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
81%, 765 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:04 Закат: 17:47
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 8.6 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 8.7 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:02 Закат: 17:49
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
76%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
79%, 764 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
83%, 762 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:01 Закат: 17:51
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:59 Закат: 17:53
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
83%, 762 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:57 Закат: 17:55
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
89%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
84%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
93%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
80%, 763 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:55 Закат: 17:57
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
71%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:54 Закат: 17:59
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
85%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
77%, 766 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
79%, 768 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?