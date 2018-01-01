|
Вторник 26 января
Восход: 08:11 Закат: 17:43
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
37%, 659 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
41%, 658 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
51%, 660 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
70%, 659 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:10 Закат: 17:45
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
57%, 659 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
46%, 658 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
34%, 659 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
41%, 658 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:09 Закат: 17:46
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
39%, 659 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
42%, 658 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
35%, 659 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
45%, 658 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:08 Закат: 17:48
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
49%, 657 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
36%, 658 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
36%, 659 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
25%, 658 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:07 Закат: 17:49
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
31%, 656 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
28%, 653 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
35%, 653 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
20%, 651 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:06 Закат: 17:50
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
33%, 647 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
26%, 645 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
23%, 649 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
15%, 648 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:52
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
28%, 646 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
50%, 649 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
38%, 654 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
30%, 657 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:03 Закат: 17:53
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
62%, 659 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
90%, 660 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
80%, 661 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
98%, 659 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:02 Закат: 17:55
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
91%, 660 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
77%, 659 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
62%, 659 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
96%, 658 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:01 Закат: 17:56
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
75%, 658 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
75%, 659 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
56%, 660 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
80%, 659 мм рт. ст.
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