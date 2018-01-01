|
Вторник 26 января
Восход: 08:50 Закат: 17:51
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
80%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
80%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
81%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
85%, 729 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:49 Закат: 17:52
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
87%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 7.3 м/с
88%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.9 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
86%, 729 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:48 Закат: 17:54
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
90%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
89%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:47 Закат: 17:56
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
90%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:45 Закат: 17:58
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
77%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
79%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
70%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
73%, 722 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:44 Закат: 17:59
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
67%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
65%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
60%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
68%, 716 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:01
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
68%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
64%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
68%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
72%, 721 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:03
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
80%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
81%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
88%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
89%, 725 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:04
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
93%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
92%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
93%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
90%, 724 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:06
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
88%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
89%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
89%, 727 мм рт. ст.
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