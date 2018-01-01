|
Вторник 26 января
Восход: 07:54 Закат: 17:05
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
57%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
С, 0.5 м/с
57%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
67%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
С, 0.7 м/с
73%, 720 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 07:53 Закат: 17:07
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
66%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
61%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 0.2 м/с
62%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
50%, 720 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 07:52 Закат: 17:08
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
48%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
50%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 0.5 м/с
56%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.3 м/с
56%, 719 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 07:50 Закат: 17:10
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
67%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
61%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
61%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 0.6 м/с
55%, 721 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:49 Закат: 17:11
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
54%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
54%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
62%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
58%, 718 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:48 Закат: 17:13
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
48%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
41%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 1.0 м/с
50%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
36%, 712 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:47 Закат: 17:15
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
26%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
29%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
39%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
34%, 713 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:45 Закат: 17:16
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
32%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
33%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
33%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
34%, 716 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:44 Закат: 17:18
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
30%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
32%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
54%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
64%, 716 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:42 Закат: 17:19
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
57%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
45%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
64%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
66%, 719 мм рт. ст.
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