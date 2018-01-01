Прогноз погоды в городе Теректы

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 86%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -16°
Восход: 07:54 Закат: 17:05
в 00:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.8 м/с
57%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 62%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
С, 0.5 м/с
57%, 718 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
67%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Частично облачно: слабый снег
Вероятность осадков 62%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
С, 0.7 м/с
73%, 720 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 29%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 07:53 Закат: 17:07
в 00:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 13%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
66%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
61%, 721 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 11%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.2 м/с
62%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
50%, 720 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 28%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 07:52 Закат: 17:08
в 00:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
48%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
50%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.5 м/с
56%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.3 м/с
56%, 719 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 9%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 07:50 Закат: 17:10
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
67%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
61%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
61%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 39%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.6 м/с
55%, 721 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 07:49 Закат: 17:11
в 00:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
54%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.8 м/с
54%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.6 м/с
62%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
58%, 718 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:48 Закат: 17:13
в 00:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
48%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
41%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.0 м/с
50%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
36%, 712 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 51%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 07:47 Закат: 17:15
в 00:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
26%, 710 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.8 м/с
29%, 709 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.4 м/с
39%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
34%, 713 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:45 Закат: 17:16
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.1 м/с
32%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.0 м/с
33%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
33%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
34%, 716 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:44 Закат: 17:18
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
30%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
32%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
54%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
64%, 716 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 07:42 Закат: 17:19
в 00:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
57%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
45%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
64%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
66%, 719 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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