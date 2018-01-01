|
Вторник 26 января
Восход: 08:07 Закат: 17:38
|
в 05:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 4.6 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
73%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
66%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 6.1 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:06 Закат: 17:40
|
в 05:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 5.7 м/с
76%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
72%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
66%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 5.6 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:05 Закат: 17:41
|
в 05:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 5.9 м/с
75%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 5.6 м/с
73%, 762 мм рт. ст.
|
в 17:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 5.3 м/с
66%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 5.9 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:04 Закат: 17:42
|
в 05:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 5.1 м/с
77%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
74%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 4.8 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:03 Закат: 17:44
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
79%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
72%, 751 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
78%, 749 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:02 Закат: 17:45
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
77%, 747 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
74%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
85%, 749 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:00 Закат: 17:47
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
88%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:59 Закат: 17:48
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
91%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
96%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
100%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:58 Закат: 17:50
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
99%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
96%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
98%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
98%, 759 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:57 Закат: 17:51
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
96%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
90%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
76%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
94%, 761 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?