|
Вторник 26 января
Восход: 09:30 Закат: 18:03
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:29 Закат: 18:05
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
87%, 758 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:27 Закат: 18:07
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.6 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:26 Закат: 18:09
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.6 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:24 Закат: 18:11
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
77%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
67%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
71%, 750 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:22 Закат: 18:13
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
71%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
78%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
81%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:21 Закат: 18:15
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
89%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
82%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
77%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
93%, 754 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:19 Закат: 18:17
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
74%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
68%, 753 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:17 Закат: 18:18
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
73%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:16 Закат: 18:20
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
71%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
75%, 761 мм рт. ст.
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