|
Вторник 26 января
Восход: 08:31 Закат: 18:02
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
87%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
71%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
С, 3.8 м/с
68%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:30 Закат: 18:03
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
С, 4.1 м/с
71%, 744 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:29 Закат: 18:05
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
89%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
76%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
79%, 744 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:28 Закат: 18:06
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
94%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
92%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
87%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
72%, 743 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:27 Закат: 18:07
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
83%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
85%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
70%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
76%, 735 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:26 Закат: 18:09
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
88%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
78%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.8 м/с
76%, 730 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:25 Закат: 18:10
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.5 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
92%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
69%, 738 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:24 Закат: 18:12
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
98%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
100%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
97%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 2.6 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:22 Закат: 18:13
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
92%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
99%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
96%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 3.3 м/с
78%, 741 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:21 Закат: 18:15
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
90%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
83%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
76%, 742 мм рт. ст.
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