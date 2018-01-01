Прогноз погоды в городе Улкен

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 08:31 Закат: 18:02
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
87%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
71%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.8 м/с
68%, 745 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 08:30 Закат: 18:03
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.1 м/с
71%, 744 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 20%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:29 Закат: 18:05
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
89%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
76%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
79%, 744 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 24%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:28 Закат: 18:06
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
94%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 19%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
92%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
87%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
72%, 743 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 27%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:27 Закат: 18:07
в 00:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.1 м/с
83%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
85%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
70%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
76%, 735 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 66%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:26 Закат: 18:09
в 00:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
88%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
78%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.8 м/с
76%, 730 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 25%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:25 Закат: 18:10
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.5 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
92%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.6 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
69%, 738 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:24 Закат: 18:12
в 00:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.7 м/с
98%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
100%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
97%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.6 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:22 Закат: 18:13
в 00:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.7 м/с
92%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
99%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
96%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.3 м/с
78%, 741 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:21 Закат: 18:15
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
90%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
83%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
76%, 742 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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