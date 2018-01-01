|
Вторник 26 января
Восход: 09:09 Закат: 18:19
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
79%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
83%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
87%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 1.0 м/с
81%, 715 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:08 Закат: 18:21
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
84%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
86%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
86%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
75%, 714 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:07 Закат: 18:23
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
90%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
85%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
87%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
82%, 712 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:06 Закат: 18:24
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
82%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
83%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
78%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
68%, 710 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:05 Закат: 18:26
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
74%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.2 м/с
68%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
66%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
66%, 703 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:03 Закат: 18:27
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
70%, 701 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
66%, 699 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
61%, 700 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
66%, 699 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:02 Закат: 18:29
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
65%, 699 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
65%, 701 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
61%, 704 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
69%, 705 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:01 Закат: 18:31
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
86%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
91%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
93%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
89%, 710 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:59 Закат: 18:32
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
89%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
92%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
93%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
85%, 709 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:34
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
87%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
90%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
90%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
86%, 711 мм рт. ст.
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