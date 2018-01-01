Прогноз погоды в городе Умирзак

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 30%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:58 Закат: 18:37
в 05:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.2 м/с
79%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.5 м/с
61%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
38%, 767 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 8.1 м/с
54%, 769 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:57 Закат: 18:38
в 05:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
50%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
42%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.3 м/с
34%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 19%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 11.0 м/с
56%, 764 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 70%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:56 Закат: 18:40
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 11.7 м/с
63%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 12.2 м/с
60%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 14.3 м/с
48%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 11.6 м/с
60%, 755 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:55 Закат: 18:41
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
97%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.8 м/с
93%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.2 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
93%, 759 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:54 Закат: 18:42
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.0 м/с
97%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.2 м/с
91%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.1 м/с
60%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
Ясно
Вероятность осадков 20%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.3 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:53 Закат: 18:44
в 05:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
68%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
48%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 29%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:52 Закат: 18:45
в 05:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
94%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.8 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
62%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
92%, 765 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 56%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:51 Закат: 18:47
в 05:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 60%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
46%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 36%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:50 Закат: 18:48
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
90%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.5 м/с
85%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 6.3 м/с
62%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.0 м/с
90%, 768 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 08:48 Закат: 18:49
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.0 м/с
96%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.4 м/с
86%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.0 м/с
54%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
95%, 768 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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