|
Вторник 26 января
Восход: 08:58 Закат: 18:37
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.2 м/с
79%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.5 м/с
61%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
38%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 8.1 м/с
54%, 769 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:57 Закат: 18:38
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
50%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
42%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.3 м/с
34%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.0 м/с
56%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:56 Закат: 18:40
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.7 м/с
63%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.2 м/с
60%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 14.3 м/с
48%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.6 м/с
60%, 755 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:55 Закат: 18:41
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
97%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.8 м/с
93%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.2 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
93%, 759 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:54 Закат: 18:42
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.0 м/с
97%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
С, 4.2 м/с
91%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
С, 4.1 м/с
60%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
С, 4.3 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:53 Закат: 18:44
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
68%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
48%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:52 Закат: 18:45
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
94%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
В, 5.8 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
62%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
92%, 765 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:47
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
46%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:50 Закат: 18:48
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
90%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
В, 6.5 м/с
85%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
СЗ, 6.3 м/с
62%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 6.0 м/с
90%, 768 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:48 Закат: 18:49
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 6.0 м/с
96%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
В, 5.4 м/с
86%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
10°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
54%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
95%, 768 мм рт. ст.
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