|
Вторник 26 января
Восход: 09:21 Закат: 18:13
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
90%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
80%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
75%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 7.2 м/с
82%, 768 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:19 Закат: 18:15
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
88%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
83%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
77%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
79%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:18 Закат: 18:17
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
73%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
75%, 759 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:17 Закат: 18:18
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.2 м/с
75%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 7.8 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:15 Закат: 18:20
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 0.5 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
96%, 757 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:14 Закат: 18:22
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
89%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
81%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
85%, 762 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:12 Закат: 18:24
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 6.5 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 7.5 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:11 Закат: 18:26
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
88%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
89%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
91%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
95%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:09 Закат: 18:27
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.5 м/с
94%, 762 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 4.5 м/с
78%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
С, 4.5 м/с
78%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
84%, 771 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:08 Закат: 18:29
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
84%, 771 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.9 м/с
81%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
74%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
80%, 770 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?