Прогноз погоды в городе Уржар

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 37%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:06 Закат: 17:26
в 00:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
51%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
51%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
75%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 0.0 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 42%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:05 Закат: 17:27
в 00:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
89%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
68%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 19%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.0 м/с
67%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
51%, 731 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 47%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:04 Закат: 17:29
в 00:00
-22°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.0 м/с
59%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
70%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.0 м/с
62%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.0 м/с
53%, 731 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:03 Закат: 17:30
в 00:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
58%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
54%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
66%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
45%, 731 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:02 Закат: 17:32
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
50%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
45%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
51%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
36%, 725 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 39%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:00 Закат: 17:33
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
56%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.0 м/с
57%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
53%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.1 м/с
27%, 720 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 07:59 Закат: 17:35
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
26%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.1 м/с
27%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.1 м/с
40%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.1 м/с
41%, 725 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 07:58 Закат: 17:36
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.3 м/с
55%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
41%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.0 м/с
44%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.0 м/с
57%, 730 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 07:57 Закат: 17:38
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
68%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
63%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
66%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.0 м/с
60%, 729 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 07:55 Закат: 17:39
в 00:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
65%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
60%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
73%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
69%, 731 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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