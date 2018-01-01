|
Вторник 26 января
Восход: 08:06 Закат: 17:26
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
51%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
51%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
75%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:05 Закат: 17:27
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
89%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
68%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 0.0 м/с
67%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
51%, 731 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:04 Закат: 17:29
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
59%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
70%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 0.0 м/с
62%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
З, 0.0 м/с
53%, 731 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:03 Закат: 17:30
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
58%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
54%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
66%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
45%, 731 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:02 Закат: 17:32
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
50%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
45%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
51%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
36%, 725 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:00 Закат: 17:33
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
56%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
57%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
53%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 0.1 м/с
27%, 720 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:59 Закат: 17:35
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
26%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.1 м/с
27%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 0.1 м/с
40%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.1 м/с
41%, 725 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:58 Закат: 17:36
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 0.3 м/с
55%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
41%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 0.0 м/с
44%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
57%, 730 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:57 Закат: 17:38
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
68%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
63%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
66%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
60%, 729 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:55 Закат: 17:39
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
65%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
60%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
73%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
69%, 731 мм рт. ст.
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