|
Вторник 26 января
Восход: 08:15 Закат: 17:46
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
97%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
81%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
86%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
87%, 738 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:14 Закат: 17:47
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
95%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
87%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
89%, 736 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:13 Закат: 17:48
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
98%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
87%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
94%, 736 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:12 Закат: 17:50
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
94%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 0.3 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
88%, 736 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:11 Закат: 17:51
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
99%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
83%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 4.8 м/с
77%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 4.9 м/с
83%, 727 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:10 Закат: 17:53
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
94%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
59%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
72%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
65%, 723 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:09 Закат: 17:54
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.2 м/с
40%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
43%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
69%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
82%, 731 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:08 Закат: 17:56
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
94%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
82%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
71%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
94%, 734 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:07 Закат: 17:57
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
99%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
93%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
86%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
99%, 734 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:05 Закат: 17:58
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
100%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
100%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
89%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
96%, 735 мм рт. ст.
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