Прогноз погоды в городе Xантагы

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:48 Закат: 18:28
в 00:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 7.0 м/с
70%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.5 м/с
66%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 7.2 м/с
58%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 7.2 м/с
50%, 728 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:47 Закат: 18:29
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 7.8 м/с
56%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.1 м/с
58%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.5 м/с
47%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.2 м/с
43%, 727 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:46 Закат: 18:31
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.1 м/с
48%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 9.5 м/с
50%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 9.7 м/с
43%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 10.4 м/с
44%, 727 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:45 Закат: 18:32
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 10.2 м/с
45%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 9.5 м/с
47%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 9.1 м/с
40%, 726 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 9.2 м/с
40%, 724 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 53%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:44 Закат: 18:33
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 9.3 м/с
39%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.1 м/с
41%, 721 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
39%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
31%, 718 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 78%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 14°
Восход: 08:43 Закат: 18:35
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
25%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
Частично облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
50%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
48%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.8 м/с
27%, 717 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 47%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:42 Закат: 18:36
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
65%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
100%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
98%, 726 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
95%, 727 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 59%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:41 Закат: 18:37
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
95%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
Частично облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 31%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:40 Закат: 18:39
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
85%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
84%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
66%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
64%, 727 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 601 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 26%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:40
в 00:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
81%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
76%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
52%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
64%, 728 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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