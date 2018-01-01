|
Вторник 26 января
Восход: 08:48 Закат: 18:28
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 7.0 м/с
70%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 6.5 м/с
66%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 7.2 м/с
58%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 7.2 м/с
50%, 728 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:47 Закат: 18:29
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 7.8 м/с
56%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 6.1 м/с
58%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 6.5 м/с
47%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 6.2 м/с
43%, 727 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:46 Закат: 18:31
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 6.1 м/с
48%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 9.5 м/с
50%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 9.7 м/с
43%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 10.4 м/с
44%, 727 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:45 Закат: 18:32
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 10.2 м/с
45%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 9.5 м/с
47%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 9.1 м/с
40%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 9.2 м/с
40%, 724 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:44 Закат: 18:33
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 9.3 м/с
39%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 6.1 м/с
41%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
39%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
31%, 718 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:43 Закат: 18:35
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
25%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
50%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
48%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
10°
|
|
Ветер:
З, 0.8 м/с
27%, 717 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:36
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
65%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
100%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
98%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
95%, 727 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:37
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
95%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:39
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
85%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
84%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
66%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
64%, 727 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:40
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
81%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
76%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
52%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
64%, 728 мм рт. ст.
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