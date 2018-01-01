|
Вторник 26 января
Восход: 08:47 Закат: 18:06
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
74%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
70%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
65%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
70%, 720 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:46 Закат: 18:08
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
78%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
81%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
80%, 720 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:45 Закат: 18:09
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 4.5 м/с
84%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
90%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 5.3 м/с
85%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 3.7 м/с
82%, 720 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:44 Закат: 18:11
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 6.5 м/с
88%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
84%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 7.1 м/с
78%, 718 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:43 Закат: 18:12
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 8.3 м/с
78%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 10.1 м/с
76%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 10.8 м/с
71%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 10.2 м/с
66%, 711 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:42 Закат: 18:14
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 9.6 м/с
67%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 9.9 м/с
65%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
65%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
69%, 706 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:15
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 5.8 м/с
68%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
73%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
67%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
87%, 713 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:17
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
93%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
96%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
94%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
93%, 717 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:18
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
92%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
94%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
94%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
93%, 716 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:20
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
93%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
96%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
91%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
86%, 717 мм рт. ст.
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