Прогноз погоды в городе Жанакорган

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 15%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:54 Закат: 17:32
в 05:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.7 м/с
46%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
65%, 756 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 07:54 Закат: 17:34
в 05:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
71%, 756 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
54%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
67%, 756 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:53 Закат: 17:35
в 05:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
81%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
64%, 756 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
39%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
64%, 754 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 3%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:52 Закат: 17:36
в 05:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
76%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.4 м/с
47%, 754 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
41%, 752 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
49%, 750 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 55%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:51 Закат: 17:38
в 05:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
42%, 749 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
61%, 748 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
65%, 745 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
66%, 744 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:50 Закат: 17:39
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
61%, 743 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
60%, 743 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
65%, 743 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
96%, 747 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:48 Закат: 17:40
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
100%, 749 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
93%, 753 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
98%, 754 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 67%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:47 Закат: 17:42
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
100%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
92%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
93%, 754 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:46 Закат: 17:43
в 05:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
97%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
75%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 599 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 32%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:45 Закат: 17:45
в 05:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
99%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.0 м/с
69%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.6 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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