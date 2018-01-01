|
Вторник 26 января
Восход: 07:54 Закат: 17:32
|
в 05:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 0.7 м/с
46%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
65%, 756 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 07:54 Закат: 17:34
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 1.0 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
71%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
54%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
67%, 756 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 07:53 Закат: 17:35
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
81%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
64%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
39%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
64%, 754 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 07:52 Закат: 17:36
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
76%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 0.4 м/с
47%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
41%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
49%, 750 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:51 Закат: 17:38
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
42%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
61%, 748 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
65%, 745 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
66%, 744 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:50 Закат: 17:39
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
61%, 743 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
60%, 743 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
65%, 743 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
96%, 747 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:48 Закат: 17:40
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
100%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
93%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
98%, 754 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:47 Закат: 17:42
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
100%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
92%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
93%, 754 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:46 Закат: 17:43
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
97%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
75%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:45 Закат: 17:45
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
99%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
69%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
С, 2.6 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
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