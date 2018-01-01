|
Вторник 26 января
Восход: 08:51 Закат: 18:31
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
70%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.2 м/с
39%, 751 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.2 м/с
35%, 750 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
37%, 751 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:50 Закат: 18:33
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
31%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
32%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
33%, 748 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.6 м/с
48%, 747 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:49 Закат: 18:34
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.3 м/с
59%, 745 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.4 м/с
55%, 743 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.9 м/с
43%, 740 мм рт. ст.
|
в 23:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.1 м/с
44%, 739 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:48 Закат: 18:35
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
59%, 739 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
65%, 740 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
100%, 740 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:47 Закат: 18:37
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
100%, 739 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
99%, 740 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
С, 3.3 м/с
90%, 739 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
С, 3.0 м/с
100%, 741 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:46 Закат: 18:38
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
89%, 741 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
73%, 742 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
63%, 743 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
97%, 745 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:45 Закат: 18:39
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
93%, 745 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
66%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
96%, 748 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:44 Закат: 18:41
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
92%, 747 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
78%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
55%, 745 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
80%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:43 Закат: 18:42
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
76%, 746 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
СВ, 6.0 м/с
59%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 5.5 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:43
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 5.5 м/с
93%, 748 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 5.5 м/с
85%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
64%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
95%, 749 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?