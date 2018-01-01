|
Вторник 26 января
Восход: 08:44 Закат: 18:23
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
100%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
100%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
95%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
83%, 725 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:43 Закат: 18:24
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
93%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
94%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
91%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
81%, 724 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:42 Закат: 18:26
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
87%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
92%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
88%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
76%, 723 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:41 Закат: 18:27
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
86%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
86%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
74%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
63%, 720 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:40 Закат: 18:28
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 5.3 м/с
62%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
58%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
55%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
47%, 712 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:39 Закат: 18:30
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
18%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
30%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
42%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
55%, 710 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:31
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 9.9 м/с
67%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
98%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
92%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
89%, 720 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:33
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
91%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
91%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
85%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
86%, 721 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:34
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
92%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
87%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
85%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
88%, 721 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:35
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
77%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
85%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
69%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
87%, 722 мм рт. ст.
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