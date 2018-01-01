Прогноз погоды в городе Жангизтобе

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 86%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.8 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:14 Закат: 17:21
в 00:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 79%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 8.6 м/с
74%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно: снег
Вероятность осадков 89%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
Ю, 6.5 м/с
81%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 54%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
79%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 59%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.8 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 08:13 Закат: 17:22
в 00:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 9.1 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 44%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 9.4 м/с
81%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 10.5 м/с
78%, 736 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 66%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 76%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:12 Закат: 17:24
в 00:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 8.8 м/с
81%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 65%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 8.9 м/с
83%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
84%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.0 м/с
77%, 735 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 27%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:11 Закат: 17:26
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
79%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
83%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.8 м/с
91%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 8.3 м/с
79%, 735 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 23%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:10 Закат: 17:27
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.8 м/с
80%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 8.3 м/с
83%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 8.3 м/с
94%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 8.6 м/с
76%, 733 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 72%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:08 Закат: 17:29
в 00:00
-15°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 9.5 м/с
79%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.5 м/с
80%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.5 м/с
81%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.4 м/с
71%, 727 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:07 Закат: 17:30
в 00:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
72%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
72%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.9 м/с
75%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 9.7 м/с
67%, 729 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:05 Закат: 17:32
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 8.2 м/с
71%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
73%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
86%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
82%, 732 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 51%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:04 Закат: 17:34
в 00:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
79%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
80%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
91%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
88%, 733 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:03 Закат: 17:35
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.5 м/с
95%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.9 м/с
95%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 8.7 м/с
92%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
94%, 733 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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