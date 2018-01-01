|
Вторник 26 января
Восход: 08:04 Закат: 17:40
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
73%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
78%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
60%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
72%, 718 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:03 Закат: 17:42
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
84%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
100%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
55%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
63%, 715 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:02 Закат: 17:43
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
69%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
96%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
61%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.3 м/с
64%, 716 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:01 Закат: 17:45
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
85%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
88%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
47%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 0.2 м/с
48%, 716 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:00 Закат: 17:46
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
70%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
58%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
30%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
47%, 710 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:59 Закат: 17:47
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
49%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
32%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
19%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
25%, 706 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:58 Закат: 17:49
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
35%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
32%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
17%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
26%, 711 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:57 Закат: 17:50
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
42%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
56%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.2 м/с
33%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.3 м/с
43%, 715 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:56 Закат: 17:51
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
47%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
75%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
39%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
52%, 713 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:55 Закат: 17:53
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
69%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 0.3 м/с
93%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
43%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
43%, 716 мм рт. ст.
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