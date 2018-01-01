Прогноз погоды в городе Жаркент

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 2%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:04 Закат: 17:40
в 00:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
73%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 1%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.5 м/с
78%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
60%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
72%, 718 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 8%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:03 Закат: 17:42
в 00:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
84%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
100%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
55%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
63%, 715 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:02 Закат: 17:43
в 00:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
69%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
96%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
61%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.3 м/с
64%, 716 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:01 Закат: 17:45
в 00:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
85%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
88%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
47%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.2 м/с
48%, 716 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:00 Закат: 17:46
в 00:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
70%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
58%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
30%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
47%, 710 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 27%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:59 Закат: 17:47
в 00:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
49%, 708 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
32%, 706 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
19%, 708 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
25%, 706 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:58 Закат: 17:49
в 00:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
35%, 705 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
32%, 705 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
17%, 710 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.8 м/с
26%, 711 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:57 Закат: 17:50
в 00:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
42%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
56%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.2 м/с
33%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.3 м/с
43%, 715 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 42%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:56 Закат: 17:51
в 00:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
47%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 55%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
75%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
39%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 11%
Облачность 17%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
52%, 713 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 49%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:55 Закат: 17:53
в 00:00
-3°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 9%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.0 м/с
69%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.3 м/с
93%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 55%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
43%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
Частично облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
43%, 716 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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