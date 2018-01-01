|
Вторник 26 января
Восход: 08:54 Закат: 18:34
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
79%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.6 м/с
44%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
33%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 7.6 м/с
42%, 756 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:53 Закат: 18:35
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 6.9 м/с
33%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 7.8 м/с
28%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
31%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.7 м/с
47%, 752 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:52 Закат: 18:36
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.6 м/с
54%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.8 м/с
54%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.5 м/с
41%, 744 мм рт. ст.
|
в 23:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.2 м/с
44%, 743 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:51 Закат: 18:38
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
89%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
84%, 744 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
100%, 745 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:50 Закат: 18:39
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
100%, 744 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
97%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
93%, 746 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:49 Закат: 18:41
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
88%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
64%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
58%, 748 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
92%, 750 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:48 Закат: 18:42
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
90%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
87%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
70%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
94%, 752 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:47 Закат: 18:43
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
78%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
48%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
76%, 750 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:45
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
89%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
В, 6.0 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
СВ, 6.1 м/с
56%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 5.5 м/с
93%, 754 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:45 Закат: 18:46
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 5.5 м/с
93%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
В, 5.4 м/с
84%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
59%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
92%, 754 мм рт. ст.
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