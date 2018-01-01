Прогноз погоды в городе Жезкент

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 534 мин.
  • Вероятность осадков: 94%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.9 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:20 Закат: 17:14
в 00:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 89%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
Ю, 8.0 м/с
70%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 83%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
Ю, 7.0 м/с
76%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 76%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 50%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
81%, 750 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 96%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.5 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:19 Закат: 17:16
в 00:00
-12°
Облачно: снег
Вероятность осадков 94%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.3 мм
Ветер:
Ю, 8.1 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 63%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
Ю, 9.3 м/с
78%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 76%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 9.2 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 54%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 8.5 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 93%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.5 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:17 Закат: 17:18
в 00:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 63%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 7.4 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 94%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 71%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 88%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:16 Закат: 17:19
в 00:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
87%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
82%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.2 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.9 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:14 Закат: 17:21
в 00:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
70%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
69%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
71%, 748 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 59%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:13 Закат: 17:23
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
74%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
78%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
67%, 742 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:12 Закат: 17:25
в 00:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
67%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
63%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
58%, 742 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:10 Закат: 17:26
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
65%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
69%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
69%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
74%, 748 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 55%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:09 Закат: 17:28
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
82%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
77%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 98%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
73%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
81%, 748 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:07 Закат: 17:30
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
91%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
86%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
87%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
94%, 748 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?