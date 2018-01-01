|
Вторник 26 января
Восход: 08:20 Закат: 17:14
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 8.0 м/с
70%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 7.0 м/с
76%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
81%, 750 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:19 Закат: 17:16
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 8.1 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 9.3 м/с
78%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 9.2 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 8.5 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:17 Закат: 17:18
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 7.4 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:16 Закат: 17:19
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
87%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
82%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 7.2 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 6.9 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:14 Закат: 17:21
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
70%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
69%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
71%, 748 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:13 Закат: 17:23
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
74%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
78%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
67%, 742 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:12 Закат: 17:25
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
67%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
63%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
58%, 742 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:10 Закат: 17:26
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
65%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
69%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
69%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
74%, 748 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:09 Закат: 17:28
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
82%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
77%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
73%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
81%, 748 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:07 Закат: 17:30
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
91%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
86%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
87%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
94%, 748 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?