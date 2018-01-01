|
Вторник 26 января
Восход: 08:12 Закат: 17:41
|
в 05:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 6.2 м/с
78%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 8.2 м/с
68%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 9.1 м/с
58%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 8.2 м/с
67%, 766 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:11 Закат: 17:42
|
в 05:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 9.0 м/с
71%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 8.7 м/с
67%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 9.3 м/с
61%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 8.0 м/с
72%, 765 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:10 Закат: 17:43
|
в 05:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 9.3 м/с
74%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 10.0 м/с
71%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 10.3 м/с
65%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 9.4 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:08 Закат: 17:45
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 10.4 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 9.8 м/с
73%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 9.6 м/с
78%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 7.4 м/с
75%, 757 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:07 Закат: 17:46
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 8.2 м/с
74%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 7.8 м/с
69%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 9.2 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 7.4 м/с
74%, 751 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:06 Закат: 17:48
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 7.3 м/с
74%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 6.7 м/с
73%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 8.0 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
82%, 751 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:05 Закат: 17:49
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
85%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
84%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:51
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
75%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
94%, 761 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:03 Закат: 17:52
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
94%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
92%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
92%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
97%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:01 Закат: 17:54
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
94%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
89%, 762 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 6.9 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
95%, 763 мм рт. ст.
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