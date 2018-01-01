Прогноз погоды в городе Жосалы

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:12 Закат: 17:41
в 05:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.2 м/с
78%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 8.2 м/с
68%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 9.1 м/с
58%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 8.2 м/с
67%, 766 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:11 Закат: 17:42
в 05:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 9.0 м/с
71%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 8.7 м/с
67%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 9.3 м/с
61%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 8.0 м/с
72%, 765 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:10 Закат: 17:43
в 05:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 9.3 м/с
74%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 10.0 м/с
71%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 10.3 м/с
65%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 9.4 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 40%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:08 Закат: 17:45
в 05:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 10.4 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
в 11:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 9.8 м/с
73%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 9.6 м/с
78%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.4 м/с
75%, 757 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 64%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:07 Закат: 17:46
в 05:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 8.2 м/с
74%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 60%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.8 м/с
69%, 753 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 9.2 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.4 м/с
74%, 751 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:06 Закат: 17:48
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.3 м/с
74%, 749 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.7 м/с
73%, 749 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 8.0 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
82%, 751 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:05 Закат: 17:49
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
85%, 752 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
84%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:04 Закат: 17:51
в 05:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.5 м/с
75%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
94%, 761 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:03 Закат: 17:52
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.4 м/с
94%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
92%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
92%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
97%, 761 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:01 Закат: 17:54
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
94%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.9 м/с
89%, 762 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.9 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
95%, 763 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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