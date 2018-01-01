Прогноз погоды в городе Жумыскер

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 20%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:22 Закат: 18:28
в 05:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
92%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
93%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
78%, 770 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
76%, 770 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 51%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:21 Закат: 18:29
в 05:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 55%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
77%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
74%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
71%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
74%, 767 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 80%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:20 Закат: 18:31
в 05:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
75%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
72%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 54%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:18 Закат: 18:33
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
93%, 760 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:17 Закат: 18:34
в 05:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.3 м/с
96%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
97%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
89%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 55%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:16 Закат: 18:36
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 36%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:14 Закат: 18:37
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
81%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
83%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
72%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:13 Закат: 18:39
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
98%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
99%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
88%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
100%, 763 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:12 Закат: 18:41
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.8 м/с
91%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.1 м/с
82%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
62%, 772 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
87%, 773 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:10 Закат: 18:42
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.5 м/с
87%, 773 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
63%, 773 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.8 м/с
60%, 771 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.4 м/с
92%, 771 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?