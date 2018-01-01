Прогноз погоды в городе Зыряновск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 95%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.4 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -24°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -16°
Восход: 08:04 Закат: 17:07
в 00:00
-22°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
70%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-23°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 90%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
80%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 67%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
72%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
79%, 735 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 87%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:03 Закат: 17:08
в 00:00
-20°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 85%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
З, 0.2 м/с
74%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 0.3 м/с
84%, 736 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 54%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:02 Закат: 17:10
в 00:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 50%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 0.4 м/с
86%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 58%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
СЗ, 0.2 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 45%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:00 Закат: 17:12
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 16%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
83%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
74%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.1 м/с
73%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
72%, 735 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 9%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:59 Закат: 17:13
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
79%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
73%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.3 м/с
74%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
63%, 732 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:58 Закат: 17:15
в 00:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
73%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
70%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
52%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
59%, 727 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 70%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 07:56 Закат: 17:17
в 00:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
72%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-23°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
69%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
41%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
54%, 727 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:55 Закат: 17:18
в 00:00
-19°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
51%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
53%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
43%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
47%, 731 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 07:53 Закат: 17:20
в 00:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
63%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
62%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 96%
Вероятность грозы 2%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.5 м/с
41%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
48%, 731 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 07:52 Закат: 17:22
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
64%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
62%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 0.6 м/с
58%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
55%, 734 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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