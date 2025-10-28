#АЭС в Казахстане
Политика

Бектенов и Стубб договорились усилить торгово-экономическое партнерство РК и Финляндии

Олжас Бектенов, Александр Стубб, правительство, Финляндия, встреча , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 18:27 Фото: правительство РК
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 28 октября провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, прибывшим с официальным визитом в РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе правительства, внимание уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, взаимодействию в промышленности, энергетике, цифровой, транспортно-логистической и водной отраслях, а также в финансовой сфере и АПК.

"Премьер-министр РК подчеркнул, что правительство возьмет под контроль реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Финляндия является одним из важных партнеров Казахстана в Европейском союзе. В ходе переговоров отмечен значительный потенциал для дальнейшего наращивания торговли, диверсификации ее структуры, а также трансфера новых технологий в ключевые секторы экономики", – говорится в сообщении.

Также обсуждены планы по реализации совместных инвестиционных проектов в РК, в том числе в транспортной сфере – по строительству логистических центров, производственных площадок с экспортной ориентацией и др.

Отмечены точки соприкосновения двух стран в области цифровой трансформации – обозначенного президентом стратегического приоритета Казахстана. С учетом запуска в РК суперкомпьютера казахстанской стороной выражена готовность обмениваться опытом с Финляндией, где работает один из самых мощных суперкомпьютеров Европы – LUMI.

"Как отметил глава нашего государства, Казахстан готов развивать новые направления сотрудничества с Финляндией. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики. Правительство обеспечит всестороннюю поддержку инвесторам в нашей стране", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Президент Финляндии Александр Стубб положительно оценил проводимую Казахстаном работу по созданию благоприятных условий для инвесторов и подтвердил заинтересованность в углублении сотрудничества с РК.

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб 28 октября 2025 года приняли участие в работе бизнес-форума "Казахстан – Финляндия".

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
