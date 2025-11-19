Кто считается автором текстов, видео, фото, музыки и графики, созданных с участием ИИ

Один из важнейших вопросов, связанных с использованием искусственного интеллекта, – кому принадлежат авторские права на произведения, созданные с участием ИИ? Принятый в РК закон об ИИ формулирует так: в одних случаях – пользователям, в других – собственникам систем ИИ. Объясняет Zakon.kz.

Когда Закон "Об искусственном интеллекте", подписанный главой государства 17 ноября 2025 года, только задумывался, уже тогда перед разработчиками стояли две важнейшие задачи. О них сказано в Концепции правовой политики РК (пункт 4.13.) от 15.10.2021, когда в Казахстане впервые и подняли эту тему:

"Необходимость правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники определяется в первую очередь решением вопроса распределения ответственности за вред, причиненный их действиями, а также решением проблемы определения принадлежности права интеллектуальной собственности на произведения, созданные с участием искусственного интеллекта".

Поговорим сейчас о второй проблеме. В казахстанском законе об ИИ есть статья 23 "Авторское право". Приведем полный текст этой статьи, состоящей из 5 пунктов:

"Произведения, созданные с использованием систем искусственного интеллекта, охраняются авторским правом только в случае наличия творческого вклада человека в их создание. Текстовые запросы, направляемые в системы искусственного интеллекта, являющиеся результатом интеллектуальной творческой деятельности человека, признаются объектами авторского права в соответствии с законодательством РК об авторском праве и смежных правах. Использование произведений для обучения моделей искусственного интеллекта не относится к случаям свободного использования произведений в образовательных или научных целях, предусмотренным законодательством РК об авторском праве и смежных правах. Использование произведений для обучения моделей искусственного интеллекта не предполагает их использования в формах, относящихся к личным неимущественным и имущественным (исключительным) правам автора, включая воспроизведение, распространение, переработку, публичный показ, исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения и иные действия, предусмотренные законодательством РК об авторском праве и смежных правах. Использование произведений для обучения моделей искусственного интеллекта допускается только при отсутствии запрета со стороны автора или правообладателя, выраженного в машиночитаемой форме".

Итак, что мы видим. Авторские права на произведения, созданные с участием ИИ, принадлежат в одних случаях пользователям, в других – собственникам (создателям) систем ИИ. Зависит от того, используются данные для обучения "моделей ИИ" или в других целях.

Когда авторские права на созданный с участием ИИ контент принадлежат собственникам (создателям)? Представим, что какой-нибудь Google или OpenAI разработали то, что называется LLM, large language model, большую языковую модель с триллионом токенов (то есть смысловых единиц), притом самообучающуюся. То есть с каждым ее использованием она улучшается, совершенствует связи и оттачивает оттенки смыслов.

Но использование бывает двух видов. Первый – когда используются данные для самообучения. Всякая оцифрованная информация, к которой у нейронных сетей есть доступ через интернет, – это, по сути, пища для ИИ. Или строительный материал, из которых они и состоят.

Это не считается "синтетическими результатами деятельности систем искусственного интеллекта" (формулировка пп. 4) статьи 1 Закона РК "Об искусственном интеллекте"). Модель так ведь и называется – самообучающаяся. Ее сущность – развиваться за счет данных. Программное обеспечение находится в собственности разработчиков (или правообладателей). И если хозяева тех данных, за счет которых LLM эволюционирует, "машиночитаемо" не запретили ими пользоваться, всё – включая контент, который они создадут собственными задачами – принадлежит собственникам созданной системы ИИ (пункт 5 статьи 23).

Однако, если запросы, промпты задают пользователи, это уже их авторское участие. И они имеют право интеллектуальной собственности на те произведения, которые создали с помощью системы. Что логично: ведь для того они продуктом и пользуются.



Логично-то логично, но есть одно темное место. Из содержания упомянутой статьи 23 (пункта 2) Закона РК "Об искусственном интеллекте" следует, что объектами авторского права признаются только текстовые запросы, промты, поскольку они являются "результатом интеллектуальной творческой деятельности человека". Т.е. сделавшие запросы пользователи, бесспорно обладают авторскими правами на них – промты, а вот насчет ответов ИИ такой однозначности нет.

Напомним, сказано лишь (в пункте 1 статьи 23 Закона): "Произведения, созданные с использованием систем искусственного интеллекта, охраняются авторским правом только в случае наличия творческого вклада человека в их создание".

Но ведь творческий вклад имеется как со стороны пользователя, так и со стороны создателя-собственника, поэтому они, скажем так – соавторы. На практике это означает, что пользователи-авторы промптов могут использовать созданные произведения с участием ИИ как собственность, однако владельцы систем ИИ всегда могут заявить о своих правах тоже.

Разумеется, это лишь изучение правовых норм, которые только появились на свет и даже не вступили в силу (это произойдет 18 января 2026 года, когда Закон РК "Об искусственном интеллекте" будет введен в действие). Опыт покажет, как новые правила будут работать. Но это больше, чем ничего, что наблюдалось до появления нового закона.