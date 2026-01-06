Закуп лекарств и медизделий: внесены изменения в правила

Министр здравоохранения приказом от 25 декабря 2025 года внес изменения в правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП за счет бюджетных средств и ОСМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что единым дистрибьютором закуп осуществляется одним из следующих способов:

тендер посредством веб-портала;

из одного источника посредством веб-портала;

у казахстанских и иностранных товаропроизводителей или через структурные подразделения Организации Объединенных Наций;

по долгосрочным договорам поставки.

Указывается, что если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся казахстанским товаропроизводителем или производителем государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и условиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются, за исключением закупа медицинской техники стоимостью свыше 20 миллионов тенге за единицу, осуществляемом через Единого дистрибьютора.

При закупе медицинской техники стоимостью свыше 20 миллионов тенге за единицу, осуществляемом через Единого дистрибьютора, в случае когда в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся казахстанским товаропроизводителем или производителем государств ЕАЭС, такому потенциальному поставщику предоставляется условная скидка в размере 20% на этапе аукциона от цены закупа.

Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся казахстанскими товаропроизводителями или производителями государств-членов ЕАЭС, то победитель среди них определяется по наименьшей цене по итогам аукциона, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Статус казахстанского товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и медицинских изделий;

регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, с указанием казахстанского товаропроизводителя в качестве производителя.

В рамках заключения договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор проверяет наличие поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей.

Также уточняется, что единый дистрибьютор осуществляет закуп способом тендера при:

рассмотрении тендерной комиссией заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия условиям объявления и условиям настоящих Правил и принятие на основе кворума решений об отклонении заявок или определении победителей тендера по неконкурентным лотам и допуске к аукциону - по конкурентным, а также автоматическое отклонение веб-порталом не отклоненных комиссией заявок потенциальных поставщиков, если их конкурентам по лоту оказывается поддержка казахстанских товаропроизводителей или производителей государств-членов ЕАЭС или предпринимательской инициативы.

Секретарь тендерной комиссии публикует на веб-портале протокол голосования с указанием его номера, времени публикации и статуса, который содержит:

номер и наименование тендера;

наименование, БИН и юридический адрес единого дистрибьютора, заказчика, организатора или лизингодателя закупа;

результаты голосования тендерной комиссии в разрезе лотов с указанием решений каждого члена тендерной комиссии о допуске или отклонении заявки в целом или по лоту, оказании поддержки казахстанским товаропроизводителям и (или) производителям государств-членов ЕАЭС или предпринимательской инициативы;

лоты и наименования потенциальных поставщиков, заявки которых отклонены тендерной комиссией ввиду несоответствия условиям объявления или условиям настоящих Правил;

лоты и наименования потенциальных поставщиков, заявки которых автоматически отклонены веб-порталом ввиду оказания их конкурентам по лоту поддержки казахстанским товаропроизводителям и (или) производителям государств-членов ЕАЭС или предпринимательской инициативы;

лоты без конкуренции и наименования потенциальных поставщиков, являющихся казахстанскими товаропроизводителями или производителями государств-членов ЕАЭС, с подробным указанием данных ценовых предложений;

лоты без конкуренции и наименования потенциальных поставщиков, заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, с подробным указанием данных ценовых предложений.

При отсутствии у тендерной комиссии замечаний к заявкам потенциальных поставщиков, а также повторного рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков, указанных в протоколе голосования, на предмет полноты приведения их в соответствие с условиями настоящих Правил и устранения замечаний, составляется протокол допуска, который публикуется на веб-портале с указанием его номера, времени публикации, статуса и содержит:

номер и наименование тендера;

наименование, БИН и юридический адрес единого дистрибьютора, заказчика, организатора закупа или лизингодателя закупа;

результаты голосования тендерной комиссии в разрезе лотов с указанием решений каждого члена тендерной комиссии о допуске или отклонении заявки в целом или по лоту, оказании поддержки казахстанских товаропроизводителей или производителей государств-членов ЕАЭС или предпринимательской инициативы;

лоты и наименования потенциальных поставщиков, заявки которых отклонены тендерной комиссией ввиду несоответствия условиям объявления или условиям настоящих Правил;

лоты и наименования потенциальных поставщиков, заявки которых автоматически отклонены веб-порталом ввиду оказания их конкурентам по лоту поддержки казахстанским товаропроизводителям и (или) производителям государств-членов ЕАЭС или предпринимательской инициативы;

лоты без конкуренции и наименования потенциальных поставщиков, являющихся казахстанскими товаропроизводителями или производителями государств-членов ЕАЭС, с подробным указанием данных ценовых предложений;

лоты без конкуренции и наименования потенциальных поставщиков, заявки которых признаны комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, с подробным указанием данных ценовых предложений;

конкурентные лоты и наименования потенциальных поставщиков, заявки которых допущены тендерной комиссией к аукциону, с указанием стартовых цен аукциона.

Также говорится, что члены тендерной комиссии при принятии решений о поддержке казахстанских товаропроизводителей или производителей государств-членов ЕАЭС либо предпринимательской инициативы рассматривают документы на странице потенциального поставщика на веб-портале и из информационных систем государственных органов, а в части соответствия заявки условиям объявления и условиям настоящих Правил к лекарственным средствам или медицинским изделиям – документы, представленные потенциальным поставщиком в заявке.

Веб-портал содержит выбор замечаний к заявке с обоснованием.

При необходимости член тендерной комиссии обосновывает свое замечание к заявке, не используя варианты, предлагаемые ему веб-порталом.

Аукцион проводится путем снижения текущего предложения о цене, начиная с наименьшей стартовой цены на шаг аукциона, который составляет от 1% до 5% от наименьшей стартовой цены.

В случае участия в аукционе казахстанского товаропроизводителя медицинской техники последнему предоставляется условная скидка в размере 20% от цены закупа (текущей цены аукциона).

Количество шагов по лоту в аукционе не ограничивается.

Веб-портал автоматически не позволяет участникам аукциона снижать цену на несоответствующую величину и для снижения цены предусматривает выбор размера шага аукциона в процентах или тенге.

Участник аукциона не может подать очередное ценовое предложение прежде, чем будет подано ценовое предложение одним из конкурентов по лоту.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений осуществляется:

у казахстанских и иностранных товаропроизводителей;

через международные организации, учрежденные Организацией Объединенных Наций при:

- признании закупа способом тендера или повторного тендера не состоявшимся;

- по перечню в рамках соглашений с международными организациями, учрежденными Организацией Объединенных Наций.

Для осуществления закупа у казахстанских или иностранных товаропроизводителей лекарственных средств и медицинских изделий единый дистрибьютор создает комиссию и утверждает ее состав из работников единого дистрибьютора в нечетном количестве и состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии.

Комиссия действует со дня вступления в силу решения о ее создании и прекращает свою деятельность после подписания протокола итогов.

Казахстанский или иностранный товаропроизводитель до окончания срока приема документов, указанных в объявлении, предоставляют следующие документы:

ценовое предложение с указанием международного непатентованного наименования, лекарственной формы (характеристики) для лекарственных средств, технической характеристики для медицинских изделий, единицы измерения, цены за единицу измерения, количества, общей суммы, номера регистрационного удостоверения, разрешение (заключение) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз на территорию РК, торгового наименования, производителя, графика поставки, условий поставки согласно международным правилам Инкотермс 2020.

для казахстанского товаропроизводителя – справку о государственной регистрации, для иностранного товаропроизводителя, документ иностранного товаропроизводителя, подтверждающий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, либо, если иностранный товаропроизводитель имеет представительство (филиал) либо уполномоченного представителя на территории РК, то справку о государственной регистрации представительства (филиале) либо уполномоченного представителя и положение о представительстве или об уполномоченном представителе;

документы, подтверждающие право на производство и (или) реализацию лекарственных средств и (или) медицинских изделий: разрешение (лицензия), сертификат GMP и GDP (при наличии для лекарственных средств), и/или сертификат о соответствии объекта требованиям международного стандарта системы управления качеством (ISO 13485) для производителей медицинских изделий (при наличии для медицинских изделий);

документ о полномочиях представителя казахстанского или иностранного товаропроизводителя на участие в закупе и заключение договора поставки (соглашения).

При этом иностранные товаропроизводители предоставляют документы в виде легализованных или апостилированных копий с нотариально удостоверенным переводом на казахский/русский языки.

Комиссия в течение 20 рабочих дней рассматривает документы казахстанского или иностранного товаропроизводителя на предмет соответствия условиям объявления и условиям настоящих Правил.

Ценовые предложения, представленные после окончания приема ценовых предложений, не рассматриваются комиссией.

Товаропроизводителям предоставляется возможность дополнить представленные документы.

Дополнительные документы представляются в течение трех рабочих дней с момента уведомления о необходимости представления дополнительных документов.

По итогам рассмотрения комиссия формирует протокол допуска.

Производитель, представивший наименьшее ценовое предложение и документы, соответствующие условиям объявления и настоящих Правил, допускается к переговорам.

Победителем признается производитель, представивший наименьшее ценовое предложение.

При указании в ценовом предложении иностранной валюты, то она рассчитывается по курсу иностранной валюты к тенге указанному на сайте Национального банка на день начала приема ценовых предложений и документов.

При предоставлении несколькими производителями одинаковых ценовых предложений и документов, соответствующих условиям объявления и настоящих Правил, к переговорам допускается производитель, чье ценовое предложение поступило раньше.

При предоставлении только одного ценового предложения по одному лоту с отличными от объявления общим количеством и количествами по графикам поставок, а также с документами, соответствующими условиям настоящих Правил, такой производитель допускается к переговорам.

На основании протоколов итогов закупа единый дистрибьютор заключает договор поставки с казахстанским товаропроизводителем в электронном формате посредством цифровой подписи.

При этом казахстанский товаропроизводитель не предоставляет единому дистрибьютору обеспечения исполнения своих обязательств по договорам поставки.

При закупе у иностранного товаропроизводителя единый дистрибьютор заключает гражданско-правовой договор на бумажном носителе или в электронном формате посредством электронной цифровой подписи.

По решению уполномоченного органа в области здравоохранения допускается осуществление закупа лекарственных средств и медицинских изделий у иностранного товаропроизводителя в объеме трехлетней потребности.

Указывается, что при уменьшении уполномоченным органом в области здравоохранения предельной цены на международное непатентованное наименование и торговое наименование лекарственного средства и (или) медицинского изделия в ходе исполнения договора поставки (соглашение) единый дистрибьютор проводит переговоры с казахстанским или иностранным товаропроизводителем по уменьшению цены договора поставки лекарственных средств и медицинских изделий.

При несогласии в уменьшении цены либо отказа казахстанским или иностранным товаропроизводителем в проведении переговоров единый дистрибьютор вправе расторгнуть договор поставки с иностранным или казахстанским товаропроизводителем и провести закуп способами, установленными настоящими Правилами.

Договор поставки (соглашение) лекарственных средств и медицинских изделий, заключенный с казахстанским или иностранным товаропроизводителем, подлежит расторжению при:

неисполнении или ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон;

исключении лекарственных средств и (или) медицинских изделий из перечня единого дистрибьютора;

несогласии в уменьшении цены либо отказе в проведении переговоров.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что закуп лекарственного средства или изделия медицинского назначения способом из одного источника осуществляется путем прямого заключения договора поставки с поставщиком, заключившим соглашение об инвестициях.

Закуп проводится одним из следующих способов:

у поставщиков способом из одного источника по действующим договорам поставки или дополнительным соглашениям, заключенным на соответствующий финансовый год в рамках долгосрочного договора поставки;

способом тендера. При этом тендеры могут проводиться неограниченное количество раз;

у казахстанских или иностранных товаропроизводителей.

Посмотреть другие изменения можно в приказе, который вводится в действие с 15 января 2026 года.