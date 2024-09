К24: стратегия и взгляд в будущее

19 сентября состоялось главное событие казахстанского бизнес-сообщества — К24: KAZAKHSTAN GROWTH FORUM. Форум стал площадкой для глубокого анализа экономики Казахстана, обсуждения актуальных вызовов и поиска решений, которые помогут бизнесу адаптироваться к новым реалиям.

Организатором мероприятия выступила партнерская платформа Kazakhstan Growth Forum и группа компаний Centras.

На повестке дня оказались ключевые вопросы для всех владельцев бизнеса: как развивать управленческие навыки будущего, как справляться с технологическими изменениями и преемственностью менеджмента, как сделать бизнес устойчивым в эпоху геополитической нестабильности – и, конечно, как победить в цифровой революции и не отстать от конкурентов.

Фото: Kazakhstan Growth Forum

Большое внимание уделили нынешнему положению Казахстана. Талгат Камаров, СЕО "Сентрас Секьюритиз", представил Рэнкинг C500 – самых успешных отечественных компаний. Впервые в тройку лидеров вошел представитель финансового сектора – АО "Народный Банк Казахстана"; на первых двух позициях держатся ТОО "Тенгизшевройл" и АО "НК "Қазақстан Темір Жолы". Еще одно интересное исследование "X20: самые инновационные компании Казахстана" представила директор Kazakhstan Growth Forum Маржан Меланич. Здесь уже в тройку вошли "КаР-Тел", Kolesa Group и Kaspi. Но форум не остановился только на отечественном и шагнул в глобальное – о международных принципах поддержания качества продукта рассказал операционный директор Popeyes Марсель Бамматов. Он затронул концепцию HACCP (hazard, analytics, critical, control, point) – устранения потенциально опасных факторов для изготовления безопасной продукции, а также GFSI – глобальную инициативу по безопасности пищевых продуктов. Присутствовали на форуме и зарубежные гости: с докладами об искусственном интеллекте и корпоративной культуре выступили представители Amazon Web Service, а EBRD поделились секретами частного акционерного капитала в Центральной Азии и провели для участников закрытую сессию.

Фото: Kazakhstan Growth Forum

Многие спикеры в своих выступлениях обращались к темам технологичности и инноваций. Например, Степан Глушков, FWA Tribe Lead Tele2/Altel, познакомил с понятием Fixed Wireless Access – технологии беспроводного доступа к интернету, использующей радиоволны вместо проводов, легкую в подключении, масштабную и скоростную. Однако обилие данных имеет и обратную сторону: несоответствия данных, рассинхрон во времени, дублирование и низкое качество информации, что порождает эффект GIGO (Garbage In, Garbage Out). На этом сделал акцент Равшан Ирматов из Forte Bank, продемонстрировав, как можно использовать Python и ChatGPT для создания аналитических отчетов, а также поделился успешными кейсами применения ИИ в работе CFO. А Иван Астахов объяснил пользу CRM-систем на примере своей компании Customertimes. С помощью этой системы компания может предсказывать поведение клиентов и персонализировать клиентский опыт.

Фото: Kazakhstan Growth Forum

И хотя много говорилось о технологиях, не обошли стороной и человеческий фактор. Геннадий Ванин, СЕО Birge, рассказал о том, как важные компетенции позволят формировать новое поколение успешных лидеров бизнеса – это медийность, критическое мышление, финансовая независимость и открытость к технологиям. А CEO Hedge Fund EA Group Адильгерей Намазбаев отметил, что не стоит воспринимать ESG только как новомодное слово: большинство бирж требуют раскрытия информации касательно охраны окружающей среды, систем корпоративного управления и социальной ответственности.

"Даже в самые туманные времена компании должны формулировать ясные стратегии, чтобы каждый сотрудник понимал приоритеты", – прокомментировал основатель группы компаний Centras и инициатор KGF Ельдар Абдразаков.

Фото: Kazakhstan Growth Forum

Но самым запоминающимся моментом прошедшего К24 стало награждение самых ярких бизнес-звезд этого года. В номинации CEO of the year награды взяли:

Руслан Владимиров, CEO Банк ЦентрКредит;

Михаил Ломтадзе, СЕО Kaspi Bank;

Марат Баккулов, владелец, Алматинский вентиляторный завод.

Победу в номинации Transformer of the Year одержали ABR (вручена СЕО Аскару Байтасову), а в Deal of the year – Alina Group (вручена СЕО Ерлику Балфанбаеву).

Форум К24 в очередной раз доказал, что гибкость и смелость идти в новое – ключевые факторы успеха, которые помогают преодолеть любую нестабильность. И главный инсайт, который можно вынести по его итогам – кризис больше не тормоз для роста. Все обсуждения маркетинга, технологий и ИИ рано или поздно пришли к выводу, что победить в цифровую революцию – не мечта, а стратегия, к которой уже готовы казахстанские компании.

Партнерский материал