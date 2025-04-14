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Пресс-релизы

Новый продукт = новый маркетинг?

Kazakhstan Marketing Conference (KMC), фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 19:16 Фото: Kazakhstan Marketing Conference (KMC)
23 апреля 2025 года станет точкой отсчета нового отечественного маркетинга – в Алматы состоится ежегодная Kazakhstan Marketing Conference (KMC).

Для кого эта конференция? Для CMO, первых руководителей и собственников бизнеса, коммерческих директоров. Kazakhstan Marketing Conference – это отличная возможность расширить сеть знакомств, получить полезную информацию, найти новые возможности для бизнеса и партнеров в индустрии.

В этом году ключевыми темами конференции станут:

  • NEW CONSUMER: чем покупатель в 2025 году отличается от своих предшественников – настроения, чувства и желания потребителя как на ладони;
  • NEW PRODUCT: создание продукта, формирование его ценности и желание потребителя приобрести именно его;
  • NEW MARKETING: маркетинг в высококонкурентной и быстро меняющейся среде – какие инструменты используются и какова их эффективность.

Чем уникален КМС-2025:

  • Возможность познакомиться с экспертизой крупнейших отечественных игроков: историями успеха поделятся Forte, Yandex Ads, Admixer, Redbull, Popeyes, Kommesk-Omir и многие другие.
  • Speed Mentoring: уникальная возможность в рамках 15-минутных сессий задать вопросы, получить советы и определить точки роста вместе с ведущими маркетологами, среди которых Асхат Ускембаев (основатель Школы креативной смелости, эксклюзивный официальный представитель Международного фестиваля креативности "Каннские Львы"), Антон Сербин (Tele2 Казахстан/Altel); Кажгалиева Динара (Tesari AI) и другие.
  • Номинация The Best CMO: ежегодная награда корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum, присуждаемая лучшим CMO за достижения и успешную реализацию проектов.

Отбирать лучших из лучших будут эксперты Номинационного комитета:

  • Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum;
  • Аида Досаева, директор TAN Consulting;
  • Алексей Черник, Head of Marketing Red Bull Kazakhstan;
  • Эльнора Розмухамедова, CEO er10.kz;
  • Антон Ким, CMO Forte bank;
  • Мадина Сейсенгалиева, директор рекламного бизнеса Yandex Qazaqstan;
  • Олегжан Бекетаев, советник Bakai Bank; ex-CMO: Sber, BI Group, Jusan.

Регистрация и дополнительная информация доступны на официальном сайте конференции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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