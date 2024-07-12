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Яркий пример успешного развития

село, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 21:24 Фото: акимат Алматинской области
Село, находящееся в Каратурукском сельском округе Енбекшиказахского района, заслуживает особого внимания как один из ведущих населенных пунктов в Казахстане.

В районе села располагаются обширные яблоневые сады, что делает его центром для выращивания и экспорта яблок с использованием современных методов и технологий, включая капельное орошение.

Несмотря на скромную численность населения в Каратурукском сельском округе, составляющую 13 643 человека, район отличается высоким уровнем безопасности и единством народа, объединяя представителей различных национальностей и этносов.

село, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 21:24

Фото: акимат Алматинской области

Несмотря на небольшую численность населения, село входит в число населенных пунктов с большим будущим. Тому доказательством является то, что в село постоянно инвестируются денежные средства к этому моменту вложено более 1 миллиард тенге. А в селах Арна и Лавар полностью решена проблема с уличным освещением и асфальтированием дорог и в селе Каратурук этот вопрос решен уже на 68%.

село, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 21:24

Фото: акимат Алматинской области

Помимо всего перечисленного, на селе быстрыми темпами развивается малый и средний бизнес. Увеличилось количество людей, занимающихся бизнесом. Многие взяли безвозвратные гранты и кредиты по программе в поддержку молодежи по 5 миллионов тенге (под 2,5%). На работу предприниматели принимают исключительно местных жителей, тем самым давая им зарабатывать, не выезжая за пределы села. Что касается налогов, то и они постоянно увеличиваются. Так, в прошлом 2023 году в бюджет было уплачено 48,9 миллиона тенге, уже в этом 2024 запланировано налоговых поступлений на сумму 59,4 миллиона тенге.

Развитие получила на селе программа "Комфортная школа". В Ащисае строится многофункциональное общеобразовательное учреждение на 600 мест и спортивный комплекс.

село, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 21:24

Фото: акимат Алматинской области

В селе активно развивается инфраструктура для комфортного проживания и досуг для жителей. Сейчас в населенном пункте функционирует торговый центр, в котором есть все необходимое: одежда, столовая, аптека, парикмахерская, супермаркет, автозапчасти, сантехника и многое другое.

Аким региона сосредотачивает внимание на развитии населенных пунктов, при этом районные и местные акимы активно участвуют в этом процессе. Отметим, что сейчас акимом Каратурукского сельского округа является Илебаев Айбек, получивший благодарственное письмо от акима Алматинской области, в 2018 году ставший лауреатом молодежной премии "Көшбасшы", а также удостоенный медали народного признания.

аким , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 21:24

Фото: акимат Алматиснкой области

"На сегодняшний день многие просьбы и жалобы жителей стараемся оперативно рассмотреть и решить. Для этого используем свой опыт и реализуем государственные программы, которые помогают достичь поставленных целей", – отметил аким села Айбек Илебаев.

Таким образом, село в Каратурукском сельском округе представляет собой яркий пример успешного развития и формирования будущего.

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