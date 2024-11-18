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Аким Алматы встретился с представителями всемирно известной Франкфуртской книжной ярмарки

Аким Алматы встретился с представителями всемирно известной Франкфуртской книжной ярмарки, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 18:10 Фото: акимат Алматы
Представители всемирно известной Франкфуртской книжной ярмарки выразили заинтересованность в сотрудничестве с алматинскими библиотеками, издательствами и писателями.

Аким города Алматы Ерболат Досаев принял президента и исполнительного директора Frankfurter Buchmesse Юргена Бооса.

В ходе встречи франкфуртская сторона отметила уникальность Алматы как мультинационального города и выразила желание установить долгосрочные партнерские отношения. В свою очередь Ерболат Досаев подчеркнул, что акиматом уделяется особое внимание модернизации библиотек и созданию современных общественных пространств, а также рассказал об инновационных и креативных решениях, которые Алматы успешно внедряет в городских библиотеках.

"Несмотря на растущую тенденцию использования электронных книг, я уверен, что ничто не заменит ощущения чтения печатных книг, прикосновения к бумажным страницам. По активности библиотек мы видим, что наши жители очень любят книги, а мы в свою очередь активно этому способствуем. Сегодня 95% библиотек города модернизированы. Мы открываем новые современные библиотеки во всех районах города и устанавливаем автономные библиотеки в местах скопления людей – в торгово-развлекательных центрах, комьюнити-центрах и других местах. Также мы поддерживаем писателей и современных авторов", – сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Президент и исполнительный директор Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос выразил готовность проводить в Алматы семинары для местных авторов и издательств, а также консультировать их при проведении масштабных книжных мероприятий.

"Мы специально приехали в Казахстан, для нас важно установить контакт и сотрудничать с Алматы. Мы не просто проводим ярмарки, но и продвигаем издательское дело. Я верю, что издательское дело требует больших перемен, и мы можем обменяться опытом в этой сфере. Мы ранее консультировали организаторов книжных ярмарок, которые проходили в Мексике, ЮАР и ОАЭ. То есть у нас есть большой опыт в этой сфере. Также мы бы хотели предложить Казахстану стать почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки", – подчеркнул Юрген Боос.

В завершение встречи стороны договорились о разработке совместных проектов в Алматы в 2025 году и укреплении культурных и деловых связей.

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